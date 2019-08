Le très dynamique Gérard Bertrand s’assume, encore une fois, avec beaucoup de conviction en proposant une variation fine et vivante des grenaches gris et noirs de ses terroirs du sud. À peine plus coloré que l’eau, il est toutefois pourvu d’un relief qui démultiplie le concept même de la soif, tout en permettant une hydratation saine et réussie. Un tour de force ! (5) Explication des cotes

Moins de 16$ ★★ 1/2 Gris Blanc 2017, Gérard Bertrand, Pays d’Oc, France (15,60 $ — 13366466)