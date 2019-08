Attendez le crépuscule avant de servir ce rouge puissant et impérial sur quelques pépites de parmigiano reggiano, alors que vous sortez de table et passez en terrasse. La conversation plongera en profondeur, à l’image de ce cru étoffé, substantiel et chaleureux, au goût riche de cerise confite, de réglisse et de moka. (10 +) © Explication des cotes

Le canon ★★★ Le Origini, Amarone della Valpolicella Riserva 2012, Bolla (51,75 $ — 13678419)