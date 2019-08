Incontestablement l’un des meilleurs rosés sur les tablettes cette saison. Bien qu’il faille y mettre le prix. Le vin captive à plus d’un titre. Par exemple, ce vortex fruité et épicé amplifie des saveurs déjà toniques et complexes sans y laisser au change une distinction doublée d’une réelle profondeur. Bref, ce rosé transporte. Et il le fait en signant un terroir d’exception. (5 +) Explication des cotes

La surprise ★★★ 1/2 Domaine Gavoty cuvée Clarendon rosé 2018, Côtes de Provence, France (29,10 $ — 11231867)