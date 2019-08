Devrait-on boycotter des vins?

Château Viranel Tradition 2016, Saint-Chinian, Languedoc, France (19,10 $ — 14060995) Il se passe quelque chose de singulier dans cette appellation où le carignan offre une personnalité forte même s’il ne participe pas à la majorité de l’assemblage. Un truc animal et épicé bien senti, sans déviation quelconque, car le tout est ici parfaitement vinifié. C’est coloré, aromatique et ample, avec des tanins serrés, bien frais, étoffés, riches, sans aucune rugosité. À ce prix, un vin de coeur, un vin d’origine, un vin d’homme (évidemment entendu dans le sens civilisationnel du terme). (5) ★★★ ©

Tonel 46, Cabernet Sauvignon Réserve, Mendoza, Argentine (19,65 $ — 13985751) Certaines personnes ont peur du cabernet sauvignon. Trop viril, trop masculin, trop musculeux… Il suffit de le placer dans le contexte idéal, quelque part entre une soirée frisquette et une daube fumante. Cette cuvée réconforte. En raison de sa sève, de son caractère empyreumatique soutenu, de ses tanins riches, mûrs et abondants et de sa finale de belle longueur. Un rouge « travaillé » pour plaire. Moi, il ne me déplaît pas. (5) ★★ 1/2 ©

The Brothers, Sauvignon blanc 2016, Giesen, Nouvelle-Zélande (19,95 $ — 13838734) Les précurseurs d’arômes s’en donnent à coeur joie et à bouquet découvert ici tant l’expression sauvignonne à fond sans demander son reste. Ces fameux « thiols » aux notes de buis frais, de litchis et de poivre blanc animent un tracé de nez et de bouche précis et soutenu, vivace et de belle longueur. Chèvre frais, asperges et croustilles au fenouil devraient l’exalter plus encore. (5) ★★ 1/2

Ernie Els Proprietor’s Blend 2016, Stellenbosch, Afrique du Sud (29,85 $ — 11130265) Gros calibre. Du solide, sans toutefois être fondu dans une enclume dense, compacte et peu nuancée. Tout le contraire, car l’expression est ici manifeste et la piste, diversifiée, complexe et soutenue. Attendez-vous cependant à monter une bête puissante et fougueuse, racée et musclée. Un rouge étoffé et passablement structuré, aux tanins abondants, sphériques et porteurs, longuement. (10 +) ★★★ 1/2 ©

La Rosa Reserva 2016, Douro, Portugal (51,75 $ — 11825067) Princière que cette cuvée encore sous l’emprise de sa somnolence de jeunesse, mais promise à une décennie d’expansion certaine. La couleur comme la sève impressionnent, les éléments fruités en parfaite adéquation avec l’intégration boisée. Car oui, l’animal sommeille, ronronnant sous la maturité de ses tanins abondants, sa fraîcheur née de la fusion des terroirs locaux, mélange d’austérité et d’ampleur contenues. Bref, si j’étais vous, je n’y toucherais pas, du moins pour le moment. À la hauteur des grands portos, mais ici, sans les sucres. (10 +) ★★★ 1/2 ©



Champagne Pierre Gimonet & Fils, Cuis 1er Cru, Champagne, France (66,75 $ - 1553209) Ciselé à même une acuité fruitée qui ne cesse de se définir au fil du palais comme au fil du rasoir, ce chardonnay enlève et élève tout en donnant au passage une leçon de précision. La matière est belle, de première jeunesse, vibrante et invitante, tendue et dosée avec justesse. Un champagne qui s’épanouira plus encore en cave, en supposant que vous puissiez y résister maintenant (5+) ★★★ 1/2