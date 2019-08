La trilogie en parts égales de syrah, de grenache et de carignan fait opérer une fois de plus son charme avec cette truculence bon enfant à la fois terrienne, généreuse, simple et immédiatement attachante. C’est fourni en couleur, en arômes, en fruits et en épices, avec cette mâche un rien astringente qui invite la côte de porc marinée grillée à s’accomplir. (5) Explication des cotes

Le bio ★★ 1/2 Esprit d’automne 2017, Borie de Maurel, Minervois, Languedoc-Roussillon, France (17,95 $ — 875567)