35 ans pour «Le Rouge & Le Blanc» !

Tout chaud sorti des presses chez Fayard, ce livre intime de Jean-Pierre Amoreau, Plus pur que de l’eau, aussi limpide dans l’écriture, traduit avec simplicité et une ferveur non dissimulée la vie organique qui transpire au domaine Château le Puy, et ce, depuis 1610. Une vie organique qui est d’ailleurs à la fois le socle solide et la clé de voûte essentielle de la circulation libre de l’énergie qui règne au domaine familial, mais aussi dans les vins qui en irriguent la démarche, au fil des millésimes. Vous aurez rapidement compris mon parti pris ici, car, oui, j’aime la maison.

Autre livre, en anglais celui-là : The Wandering Vine (Bloomsbury) de Nina Caplan, qui se veut une pérégrination avec et autour du vin — des Romains et d’elle-même —, une balade ludique et intime entre ses « berceaux » (l’Angleterre, son tout premier) et ces autres terroirs — Champagne, Bourgogne, Rhône, Catalogne, etc. — visités et marqués historiquement par les Romains et dont elle piste avec humour et clairvoyance la trace végétale et culturelle. Plus que rafraîchissant : émerveillant.