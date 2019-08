On ne peut pas être contre la vertu. Surtout si elle s’évertue à vous convaincre de la clarté de ses intentions. Car, avouons-le, cet assemblage judicieux de chardonnay et de macabeo est d’une telle vigueur qu’il s’empare de votre palais sans possibilité de retour. C’est sec, franc et déterminé, soutenu et bourré de caractère. Belle affaire?! (5)

Moins de 16 $ ★★ 1/2 Borsao blanc 2018, Campo de Borja, Espagne (12,75?$ — 10856161)