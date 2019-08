Du merlot, dans son plus simple appareil. Non pas qu’il soit dénudé, non. Plutôt paré fièrement, sans ostentation, dans la simplicité de sa fibre fruitée comme dans le mouvement qu’il suggère, suffisamment ample pour se faire savourer, mais aussi plus retenu, flirtant avec la souplesse et la vivacité. Et bien élevé avec ça. (5) © Explication des cotes

Le bio ★★★ Château la Justice 2015, Fronsac, Bordeaux, France (24,50 $ — 14057024)