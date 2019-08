Réglons déjà le service du vin rouge en été, espérant qu’il soit versé TOUJOURS plus frais que trop chaud. Voilà, c’est dit. Il en va de même de ce pinot noir aux nuances légèrement torréfiées et épicées, avec ce fruité souple et flatteur dont le fondu invite le poulet grillé en crapaudine sur le BBQ à voler de ses propres ailes. (5) ©

Le rouge ★★★ Sounds of Silence 2018, pinot noir, Oak Valley, Afrique du Sud (17,95 $ — 13666354)