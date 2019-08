C’est fou ce que le gamay, derrière ses airs de petit rigolo désirant se faire remarquer (sans doute en raison d’une timidité chronique), affiche un autre visage, celui-là bien plus énigmatique et profond. Celui de Mathieu Lapierre joue cette autre dimension, étoffée et complexe, d’une suavité dense qui invite rapidement à la réflexion. (10+) ©

Le canon ★★★★ Morgon 2018, Marcel Lapierre, Beaujolais, France (36,50 $ — 11305344)