On se cale profondément dans un confortable canapé afin de savourer ce rouge aux tanins riches, mûrs et fondus, enrobés d’un moelleux aussi profond qu’un caramel parfumé aux essences de café grillé. C’est large et chaleureux, mais aussi élégant et de belle longueur. (5+) © Explication des cotes

Le canon ★★★ 1/2 C.V.N.E. Gran Reserva 2011, Rioja, Espagne (29,30 $ – 12591944)