Je tombe chaque fois sous le charme quand les castelao, alfrocheiro et autres tinta barroca célèbrent cette culture nationale du goût portugais. Surtout mis en lumière sous le doigté habile et précis de Tiago Teles. L’expression fruitée est juvénile et naturelle alors que l’ensemble, souple et vivant, est d’une digestibilité hors norme. Servir frais. (5) © Explication des cotes

Le rouge ★★★ 1/2 Gilda 2017, Bairrada, Tiago Teles, Portugal (25,50 $ – 13629001)