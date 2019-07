Le pianiste Alain Lefèvre et moi nous rejoignons sans doute à la fois pour l’amour de la musique classique et pour la Grèce, surtout pour ses hommes et ses vins. Ce mavrodaphné est une musique à mon palais. Coloré, vigoureux, au boisé tenace d’agrumes, d’épices et de résines, ce rouge enrichit la partition, sans fausses notes. (5+) © Explication des cotes

La surprise ★★★ 1/2 Orgion 2017, Sclavos Evriviadis, Céphalonie, Grèce (26,95 $ – 13988038)