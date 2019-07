S’il n’est pas le fruit du hasard, l’assemblage des cépages malagousia et xinomavro permet aux fruités respectifs de ne s’épouser que pour le meilleur. Le premier par sa rondeur parfumée et le second par sa vitalité un rien délinquante. Certes, le résultat réjouit simplement, mais avec caractère et originalité. C’est sec, léger, parfaitement maîtrisé. (5) Explication des cotes

Moins de 16$ ★★ 1/2 Atma blanc 2018, Apostolos Thymiopoulos, Grèce (15,30 $ – 13476201)