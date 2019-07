Je tiens les vins d’André Ostertag en haute estime depuis des lustres. Ils me touchent, me surprennent, me confortent. Ils m’invitent, au-delà de la sélection variétale, à voir et à sentir autre chose de connu, souvent hors de ma zone de confort. Celui-ci s’étoffe avec substance et intensité, arrondi de quelques sucres résiduels qui en augmentent la portée. (5+) © Explication des cotes

Le canon ★★★★ Pinot gris « Fronholz » 2017, Domaine Ostertag, Alsace, France (54,75 $ — 12392777)