Pascal Marchand raffine et pousse toujours plus loin une expérience bourguignonne démarrée il y a quelques décennies de cela. Sa compréhension des sols/cépages/vinifications est aujourd’hui moins compulsive, plus ancrée, plus ressentie. Ce chardonnay est, en ce sens, un petit bijou de précision, d’intensité et de calibrage nuancé. Bravo à l’homme ! (5) © Explication des cotes

Le blanc ★★★ Joie de vigne 2017, Marchand-Tawse, Bourgogne, France (25 $ — 14002875)