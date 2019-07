Vin de primeur, pour ne pas dire primesautier, et beau joueur, ce bio. Et, pour tout dire, cette cuvée féline est particulièrement bien griffée ! Du gamay bien sain qui a du croc, une souplesse fruitée d’enfer et une détente à vous clouer une souris sur place. C’est que le chat chatouille ici la soif avec un sens de l’équilibre à vous faire tomber sur vos pattes. (5) © Explication des cotes

Le bio ★★★ La cuvée du chat 2018, Jean-Claude Chanudet, VDF, France (25,15 $ — 13184224)