Dans la série « Je revisite mes classiques », avouons sans l’ombre du moindre petit doute que cet assemblage multiplie les pistes aussi habilement qu’un lièvre détale dans la garrigue. C’est frais, spontané, agile et furtif, aussi détaillé sur le plan olfactif que riche, substantiel et tonique sur le plan gustatif. Et diaboliquement savoureux avec ça ! (5) ★★★



Moins de 16$ ★★★ « Vignes de Nicole » 2018, Domaine Paul Mas, Pays d’oc, France (14,55 $ – 11767768)