Non, tous les rosés ne se ressemblent pas. Et oui, certains sont moins égaux que d’autres. Cet ange qui chuchote au creux de l’oreille attentive de l’amateur sérieux vole haut dans ce millésime 2018. Il le fait avec ce mélange assuré de finesse et de puissance, de sève et de persistance, de réflexes articulés et d’intentions divines. Rien que ça ! (5) © ★★★1/2



La surprise ★★★ 1/2 Whispering Angel Rosé 2018, Château d’Esclans, Côte de Provence, France (26,90 $ – 11416984)