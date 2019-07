Savourer le vin au bon endroit, avec la bonne personne et dans les meilleures circonstances, surtout lorsque les températures poussent le thermomètre à la hausse. C’est en tout point le cas avec cet assemblage de blaufränkisch et de zweigelt que vous devrez rafraîchir pour en croquer le fruité épicé, la légèreté et la digestibilité d’ensemble. (5) © ★★★



Explication des cotes

Le bio ★★★ Pitti 2017, Pittnauer, Burgenland, Autriche (19,85 $ – 12411000)