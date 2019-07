L’herbe et le vin

Inzolia 2017, Sallier de La Tour, Sicile, Italie (16,85 $ – 13968184). Discrétion, distinction, finesse : voilà qui résume déjà la maison et, par le fait même, ce blanc sec subtil et original, vivace et un rien salin derrière ses essences florales. Une approche à la fois moderne et compréhensive du contexte sicilien. (5) ★★★

Lamuri 2016, Nero D’Avola, Tenuta Regaleali, Sicile (19,60 $ – 13968344). Pourquoi ne pas joindre à la cuvée Inzolia 2017 de la même maison citée plus haut et servie en entrée sur un crudo de poisson cet authentique nero d’avola juvénile et coloré, expressif et amplement fruité, sur les saucisses d’agneau qui suivront en plat principal ? Deux vins qui, à prix d’ami, proposent la Sicile sur un plateau d’argent. (5) ★★★

Malagouzia 2017, Turtles Vineyard, Alpha Estate, Grèce (20,25 $ – 12464304). Regarder le soleil grec dans les yeux et voir briller, tels ces reflets sur la mer, les nombreux cépages qui en démultiplient les tonalités, demeure pour moi la clé qui permet de trouver la serrure de mon bonheur. Cette cuvée s’est vendue à la vitesse de l’éclair, foudroyant au passage ses adeptes de blanc sec et parfumé, au fruité arrondi et à la finale amère allongée sous ses prolongements balsamiques. C’est bon, simplement. (5) ★★★