Le roi riesling, une fois de plus, impose sa loi. Une loi tranchante, telle une guillotine affûtée cisaillant déjà le palais d’une dynamique verticale fruitée à vous faire perler quelques larmes. Il le fait de plus avec une autorité diabolique, sans le moindre sucre résiduel, avec tonus, énergie, substance et allonge. Dura lex, sed lex. (5+) © ★★★

Le bio ★★★ Riesling « Évidence » 2017, Gustave Lorentz, Alsace, France (25 $ – 14023713)