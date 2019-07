Dans ce tandem, sauvignon (ici à 80 %) et gros manseng s’entendent une fois de plus comme larrons en foire sans toutefois préparer de coups fourrés derrière. Parmi les meilleures offres sur le marché actuel en raison de la limpidité du propos, du redoutable équilibre entre fruité, acidité, amertume, densité et légèreté d’ensemble. (5) ★★ 1/2

Moins de 16$ ★★ 1/2 Carrelot des Amants Blanc 2018, AOC Brulhois, France (10,45 $ – 11675871)