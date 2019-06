Le canon Pinot gris « Kanzlerberg » 2010, Gustave Lorentz, Alsace, France (58 $ – 14023676)

On oublie trop souvent que ces grands « gris de pinot » sont d’incontournables, pour ne pas dire redoutables, candidats aux gastronomies détaillées et luxuriantes. Ce cru pousse les maturités du fruit plus avant et exige du temps en bouteille pour éblouir. Ce 2010 commence à livrer. Flaveurs amples, riches, épicées et minérales, idéales sur du gibier et des morilles. (10+) ★★★★ © Explication des cotes