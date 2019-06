Les Vignerons du Brulhois portent certes avec simplicité les tannats, cabernets francs et merlots à leur apogée, mais ils le font aussi avec cœur et avec une générosité bien sentie. Le fruité y est parlant derrière la robe colorée, alors que les tanins mûrs et bien frais enrobent les conversations entre copains et, bien sûr, le saucisson sec. (5) ★★1/2 Explication des cotes

Moins de 16$ Carrelot des Amants 2016 AOC Brulhois, France (12,70 $ – 508879)