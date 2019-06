Le pinot noir rosit avec charme et intensité lorsque des mains bien intentionnées savent attendrir ses polyphénols sans les brusquer le moins du monde. Car, oui, ce rosé de saignée gicle ici comme un geyser dont le fruité pur et pimpant s’enfile en bulles comme si la suite du monde en dépendait. C’est sain, friand, fin, exquis, et d’une intégrité toute naturelle (5+) Explication des cotes

Le Canon ★★★★ Champagne Brut Rosé de Saignée, Fleury, Champagne, France (74,50 $ – 11010301)