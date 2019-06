Il est possible, à prix plus que sympathique, de dénicher des vins dont la traçabilité gustative est évidente. Eh bien, ce lieu, ce terroir, il existe bel et bien ici, dans cette cuvée qui n’a pas à rougir de son rang. L’ensemble fruité y est net, de belle franchise, doté de ce profil léger où la souplesse invite sans lasser le palais. (5) Explication des cotes

Moins de 16$ ★★ 1/2 Esteva 2017, Douro, Casa Ferreirinha, Portugal (12 $ – 13882541)