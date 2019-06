Mon fantasme ultime pour une retraite qui ne semble pas encore voir le bout de son nez ? Faire du vin dans cet arrière-pays catalan profond et mystérieux, riche et insondable, accompagné des mourvèdres, mais aussi des grenaches blancs et gris qui composent cette cuvée au fruité moelleux, riche, dense, parfumé, tracé dans la pierre brute. Belle affaire ! (5 +) © Explication des cotes

Le blanc ★★★ 1/2 Tremadoc 2016, Collioure Blanc, Pierre Gaillard, Roussillon, France (24,25 $ – 13 921 108)