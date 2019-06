Je ne suis pas seul à considérer le trio blanc, rosé et rouge des vins de la famille Vial comme étant une marque de respect non seulement pour le consommateur que nous sommes, mais aussi pour l’environnement sain dans lequel les cépages prennent ici leur source. Le fruité y est dense, moelleux et généreux, d’une sève qui vous régale longuement. Top ! (5) Explication des cotes

Le bio ★★★ Château la Lieue Rouge 2017, Coteaux Varois, France (16,80$ - 605287)