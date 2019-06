Il fait 27 degrés Celsius à l’ombre et votre pinot noir, avec ses tanins souples et fins, est encore dans la porte de votre réfrigérateur alors que vos amis vous paient une visite impromptue ? Pas de souci ! Poussez le liège hors du goulot et régalez tout ce beau monde. Fruité impeccable, de belle densité, grande fraîcheur et légèreté. N’y manque que les rillettes ! (5) Explication des cotes

Le rouge ★★★ Pinot noir 2018, Jean Perrier & Fils, Savoie, France (16,25 $ – 856997)