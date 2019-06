Dans la série « Je revisite mes classiques », force est d’admettre que cette cuvée régale à un prix à faire pâlir un bourgogne rouge régional. Car, oui, ce nebbiolo a une origine bien sentie, une trame tannique bien cadrée, une maturité et un équilibre d’ensemble des plus appropriés. De plus, sa régularité au fil des millésimes étonne. Bref, un bon verre de barolo. Point final. (5+) © Explication des cotes

Le canon ★★★ Barolo 2015, Beni di Batasiolo, Piémont, Italie (30,10 $ – 10856777)