La jolie robe pêche saumonée vous met déjà en piste pour le reste. Et le reste n’est pas en reste ! C’est net, aromatique, séduisant et harmonieux, avec ce goût de pêche et de banane mûre qui gagne en intensité et module une finale légère et peu acide. Un rosé tout simple, mais qui offre tout de même du caractère. (5) Explication des cotes

Moins de 16$ ★★ 1/2 Rosé Gabrielle 2018, Vignoble Rivière du Chêne, IGP Québec (15,25 $ – 10817090)