Ce farouche malbec aime bien la caresse du merlot pour le servir sur le plan de l’amabilité, sans toutefois qu’il en pâtisse sur le plan du caractère. On est de Cahors ou on ne l’est pas. Cette cuvée classique est à point, avec ce qu’il faut de tonus, de mâche fruitée et de sève épicée pour célébrer vos premières grillades, si ce n’est déjà fait ! (5) Explication des cotes

Le rouge ★★ 1/2 Château Eugénie Cahors Tradition 2016, Sud-Ouest, France (16 $ – 721282)