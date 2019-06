Dans la série « Je revisite mes classiques », j’avoue tout de go que le paramètre de qualité lié à la régularité demeure encore et toujours un atout primordial. Cette cuvée créée en 1968, où une dizaine des meilleurs crus font la fête au pinot noir, est encore pour moi une référence en la matière. Finesse, finesse et, bien sûr finesse. Je me tais. Et je déguste. (5) Explication des cotes

La surprise ★★★★ 1/2 Champagne Laurent Perrier Brut Rosé, Champagne, France (99,75 $ – 158550)