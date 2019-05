Mon plaisir coupable ? Un beau verre de cabernet franc. Le sympathique Mathieu Vallée encourage ma culpabilité avec un plaisir qui ne se dément pas. Et ce 2017 le confirme une fois de plus. L’acuité et l’expression aromatiques y sont ici renversantes, le fin charnu de bouche, mais surtout la vitalité d’ensemble étirent la finale sans fléchir. Quelle énergie ! (10+) © Explication des cotes

Le bio ★★★ 1/2 Château Yvonne « La Folie » 2017, Saumur-Champigny (29,35 $ – 11665534)