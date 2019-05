Le nouvel habillage de cette cuvée n’offre peut-être pas, du moins dans ce millésime solaire et généreux, un éclairage juste du contenu qui se trouve au verso. Ici, robe profonde, richesse et puissance, sève soutenue et bien fraîche dominent sur un ensemble fort distingué sur le plan du style comme de la texture. Beau flacon pour le rosbif du dimanche. (10+) © Explication des cotes

Le canon ★★★ 1/2 Château Franc La Rose 2015, Saint-Émilion Grand Cru, Bordeaux, France (39,50 $ – 10752855)