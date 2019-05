Les Vignerons d’Estèzargues proposent ici un assemblage où le grenache (majoritaire), la syrah, le carignan et le mourvèdre feront littéralement rugir la côte de boeuf grillée et fumée au bois de Mesquite ! Mais attention devant : c’est coloré, dense, solidement structuré, frais et passablement tannique. Je vous aurai prévenus ! (5+) © Explication des cotes

Le rouge ★★ 1/2 Domaine de la Montagnette Sinargues 2017, Côtes du Rhône Villages, France (17,20 $ – 11095949)