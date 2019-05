Le vidal blanc 2018 de cette maison sérieuse fait tout doucement son apparition sur les tablettes avec, dois-je le souligner, une envie irrésistible de ne pas le laisser sur place trop longtemps tant il régale ! Le bel or de la robe y est soutenu, les arômes fins de melon, de pomme et de poire y sont frais et précis, alors que la bouche module son boisé avec justesse. Top ! (5) Explication des cotes

Le blanc ★★ 1/2 Le Stanbridge 2018, Domaine du Ridge, Québec (16,55 $ – 12962549)