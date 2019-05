Du sucre de canne, une distillation bien menée, un long élevage conséquent, et voilà un piège qui s’ouvre devant vous et qu’il est difficile d’éviter. Celui d’un alcool qui s’empare de vous comme un hamac de votre corps, berçant sous des tonalités de caramel blond, d’épices, de beurre roux et de banane flambée. Y succomber ? Pourquoi pas ? Explication des cotes

La surprise ★★★ 1/2 Ron Canero, Ron Dominicano Reserva Especial, République dominicaine (61,75 $ – 13843314)