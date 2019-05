Ce sangiovese, où le merlot ne fait que de la figuration, témoigne de la hauteur à laquelle est capable de s’élever le grand cépage toscan. Tout y est ici ajusté avec une précision et une cohésion des plus enviables. Les arômes vivants et diversifiés cèdent le pas à une bouche souple, très fine et vivace derrière ses tanins élégants, un rien salin. C’est long, civilisé. (5+) © Explication des cotes

Le canon ★★★ 1/2 Chianti Classico Riserva 2015, Tenuta Perano, Frescobaldi, Toscane, Italie (40 $ – 13860253)