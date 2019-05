Cette cuvée dont personnellement je ne me lasse pas montre encore une fois l’immense potentiel du Languedoc dans ce qu’il a de rassurant, de paysan, d’authentique. La robe est évidemment juvénile et soutenue, les arômes sont mûrs de mûres et de bois frais, avec cette touche boisée et animale qui évoque le bacon fumé. Miam ! (5+) © Explication des cotes

Le bio ★★★ Château Coupe-Roses « Les Plots » 2017, Minervois, Languedoc, France (20,55 $ – 914275)