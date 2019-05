Buveurs de vin, vivez-vous dangereusement?

L’eau est incolore, inodore et sans saveur, c’est bien connu ; pas de quoi en faire un plat. Un étalon de mesure des plus neutres qui soient. Tout le contraire de votre verre de vin. Heureusement d’ailleurs. Encore faut-il qu’il préserve, à l’image virginale de l’eau claire, une intégrité sur le plan organoleptique que ne semble pas près de lui concéder le traitement que lui accorde l’agriculture traditionnelle.

C’est du moins ce que mettait en lumière il y a plus d’un an maintenant le livre Le goût des pesticides dans le vin (Actes Sud) du cuisinier français Jérôme Douzelet et du scientifique Gilles-Éric Séralini, des auteurs qui, vous vous en doutez bien, se sont rapidement fait des amis du côté du puissant lobby de l’industrie chimique.

Le truc derrière la patente ? La perception de ce cocktail moléculaire résiduel de glyphosate, de fenhexamide, d’arsenic, de folpet, de pyridinecarboxamide (j’en passe de bien plus arides encore !) généré par l’agriculture traditionnelle et transposé, aux mêmes doses, lors d’une dégustation, dans de l’eau. Les résultats ont eu l’effet d’une bombe et le livre, lui, est toujours d’une brûlante actualité aujourd’hui, même si l’agriculture bio et biodynamique gagne du terrain. La revue du vin de France en avait d’ailleurs fait mention dans de nombreux articles sur le sujet.

Le véritable goût du vin

Je suis toujours embêté lorsqu’on me demande ce qui fait la différence lors d’une dégustation entre un vin « bio » et un autre vin issu de l’agriculture traditionnelle. La différence existe, même si elle est subtile. Et ça ne se passe pas que dans la tête. Sans protocole scientifique précis lors d’une dégustation à l’aveugle, il me semble percevoir, pour le bio, une approche plus franche, plus riche, sans assèchement et sans aigreur, avec un point d’équilibre naturel dans les flaveurs, comme si celles-ci prenaient le temps de s’installer et de convaincre. Sans compter cette impression de digestibilité accrue après le boire.

Alors, forcément, comme le démontrent les auteurs lorsqu’ils prêtent volontairement leur corps à la science, l’ajout de 293 microgrammes de pesticides par litre de vin traditionnel à de l’eau aura nécessairement sur cette dernière un impact gustatif certain. Surtout lorsqu’on réalise que cet enrichissement aux pesticides correspond à 2930 fois la dose maximale autorisée dans… l’eau potable !

Mais avant de mettre du vin dans son eau, mettons tout de même un peu d’eau dans notre vin. La démonstration du tandem Douzelet-Séralini apparaîtra sans doute excessive et sans risques toxicologiques à long terme — à moins d’écluser 25 litres par jour de pinard, jours fériés y compris —, mais il apparaît tout de même que le vin est au final dé-na-tu-ré, en ce sens qu’il s’éloigne de sa nature même. À l’image des produits alimentaires transformés qui ne sont plus que l’ombre d’eux-mêmes, à des années-lumière de leurs molécules protéiques originelles.

Et le véritable goût du vin dans tout ça ? On dit qu’en dégustation, on s’habitue aux défauts comme aux qualités. Vous vous trouvez dans un chai humide en Bourgogne, par exemple, et voilà que votre cerveau « éliminera » les effluves de terre battue, de champignons et de bois mouillé, bref, retranchera de votre perception « tout ce qui n’est pas odeur de vin » pour se concentrer sur ce fruité que vous voulez « voir ».

Les études ont tout de même démontré qu’une agriculture biologique et biodynamique scrupuleusement appliquée livre des vins exempts de ces résiduels chimiques présents dans les techniques traditionnelles. En tant qu’évaluateur de vin, dois-je retrancher ici et ajouter là selon les types d’agriculture pour vous livrer une vision parfaitement objective du paysage ? Voilà une question délicate à laquelle je n’ai pas encore de réponse. Inutile de vous dire que je vis dangereusement, mes amis !



J’écrivais ceci dans l’édition du 12 avril dernier, à propos des distillats québécois : « Le véritable whisky distillé en terre québécoise n’existe pas encore, mais ça ne saurait tarder. » Or ce whisky existe bel et bien à la SAQ. Il s’agit du Single Malt (54,75 $ – 13566847) du maître distillateur Janos Sivo. Mes excuses au producteur et à vous, amis lecteurs.