La Ribera del Duero livre une version chaude, puissante, animale et étoffée du tempranillo local. Pays rude où les contrastes sont éloquents, structurant des vins dont les couleurs sont d’encre et les étoffes consistantes et tissées serrées. Cette coopérative en livre ici, à prix d’exception, un vin de corps, d’une exceptionnelle fraîcheur. (5+) © Explication des cotes

Le rouge ★★★ Embocadero 2014, Ribera del Duero, Espagne (17,60 $ — 13396286)