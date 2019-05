Le cépage viura trouve ici à s’arrondir et à ajouter à sa trame aromatique et gustative une touche de grillé et de boisé que certains confondront avec de la noix de coco fraîchement râpée. Pour le reste, un blanc sec expressif et vigoureux, au fruité substantiel de melon et de brugnon, le tout ponctué d’une allonge crédible. Tempura de crevettes ? (5) Explication des cotes

Le blanc ★★ 1/2 Vetiver 2014, Rioja, Espagne (16,10 $ – 13265972)