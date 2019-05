L’oenologue Alexandra de Vazeilles a des doigts de fée. Et une sensibilité réelle à traduire cette parcelle déjà adoubée pour sa subtile minéralité. C’est délicat, modulé tel un chant d’oiseau à la barre du jour, frais et salin, à la sève friande, longue et joliment soutenue par une touche boisée des plus exquise. Un vin bio de rêve. (5+) © Explication des cotes

La surprise ★★★★ Pouilly-Vinzelles 2016 « Les Quarts », Comtesse de Vazeilles, Bourgogne, France (44,50 $ – 13989903)