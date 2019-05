Ce millésime intègre les pinots noirs des parcelles « Meurtet » et « La Côte Glacière » dont les singularités respectives assurent ici un profil où rondeur et textures épousent discrètement la trame terroir, resserrant la tension et allongeant la fin de bouche. Un grand vin d’esprit, de corps et d’âme offert à prix amical. À l’apéritif ou sur un carpaccio de thon. (5+) Explication des cotes

Le canon ★★★★ Hommage à William Deutz « Parcelles D’Aÿ » 2010, Champagne, France (130 $ — 13657992)