Derrière une robe à vous couper toute envie de vous enfoncer dans la nuit se profilent des parfums bruts et aromatiques de thym broyé entre deux pierres froides. Voilà pour l’ambiance. Le reste demeure une aventure unique où des tanins denses, bien frais et savoureux parlent de réglisse et d’olives noires. L’osso buco a tenu le coup ici ! (5+) © Explication des cotes

Le bio ★★★ Aglianico Biorganic del Molise 2014, Di Majo Norante, Italie (20,20 $ – 12476591)