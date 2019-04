Les blancs secs qui offrent quelques millilitres de personnalité sont rares à ce prix ! Ajoutez ici une fusion tout ce qu’il y a de crédible entre chardonnay et macabeu et voilà un blanc réjouissant, léger de ton et arrondi dans la forme, avec l’acidité suffisante pour taquiner poulet, petites fritures et légumes grillés. Servir frais ! (5) Explication des cotes

Moins de 16$ ★★ Clos Mont-Blanc 2018, Catalogne, Espagne (12,65 $ – 13565422)