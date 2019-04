Il est entendu que Laurent Perrier a été la première maison à jouer sur la corde raide du zéro dosage, créant ainsi des équilibres dont la marge d’erreur se situe bien plus près de zéro que de l’infini. Avec pour résultat du pinot noir et du chardonnay roulant leurs bulles avec finesse, émotion et une tension non négligeable. (5 +) Explication des cotes

La surprise ★★★ 1/2 Champagne Laurent Perrier Ultra-Brut, Champagne, France (80 $ – 13879325)