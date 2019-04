Imaginez un chardonnay du Mâconnais qui s’enticherait d’une viura espagnole du côté de Saint-Eustache au Québec et vous dégagez déjà des pistes de familiarité. Le fruité y est ample et arrondi sur une bouche à la fois fluide et balisée par des notes citronnées qu’une amertume légère ponctue en finale. Vous avez soif à l’été ? (5) Explication des cotes

Le blanc ★★ 1/2 William Blanc 2018, Vignoble Rivière du Chêne, Québec (15,25 $ – 744169)